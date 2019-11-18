В деревне Ульяшево нашли боеприпас времен ВОВ

В деревне Ульяшево нашли боеприпас времен ВОВ
Фото: https://vk.com/rosgvard78

Сотрудники ОМОН уже уничтожили его, никто в результате не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Боеприпас времен Великой отечественный войны нашли рядом с забором жилого дома. Мужчина не сразу понял, что именно обнаружил – предмет был ржавый. На место вызвали сотрудников ОМОН, которые уничтожили опасный предмет прямо на месте. К счастью, все остались целы и невредимы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что боеприпас, найденный у ЖК «Новое Купчино», утилизировали. Сотрудники ОМОН обследовали мину времен Великой Отечественной войны и отметили, что найденный предмет – это корпус, который в принципе не опасен. Его все равно утилизировали на полигоне.

вов ленинградская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Просвещения эвакуировали дом из-за пожара
Федор Емельяненко рассказал, когда завершит карьеру
В США неизвестный расстрелял покупателей супермаркета
В деревне Ульяшево нашли боеприпас времен ВОВ
Суд Петербурга принял решение по делу о нарушении прав в СИЗО
Медведев хочет продлить контракт с Кокориным весной
Семью из Кингисеппа признали одной из лучших в России
В гатчинском полумарафоне приняли участие 3,5 тысячи человек