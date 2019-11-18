В деревне Ульяшево нашли боеприпас времен ВОВ

Сотрудники ОМОН уже уничтожили его, никто в результате не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Боеприпас времен Великой отечественный войны нашли рядом с забором жилого дома. Мужчина не сразу понял, что именно обнаружил – предмет был ржавый. На место вызвали сотрудников ОМОН, которые уничтожили опасный предмет прямо на месте. К счастью, все остались целы и невредимы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что боеприпас, найденный у ЖК «Новое Купчино», утилизировали. Сотрудники ОМОН обследовали мину времен Великой Отечественной войны и отметили, что найденный предмет – это корпус, который в принципе не опасен. Его все равно утилизировали на полигоне.