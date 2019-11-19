В Петербурге банкрот заработал 50 млн рублей на незаконной торговле овощами

Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело в отношении обанкротившегося предпринимателя сообщили в региональном управлении МВД.

В 2017 году уроженец одного закавказских государств, занимающийся предпринимательством, был признан банкротом. Впоследствии правоохранители выяснили, что он прошел процедуру банкротства чтобы не платить налоги. При этом на нем висит задолженность в несколько миллионов рублей.

Помимо этого, было установлено, что после банкротства он начал незаконно торговать овощами и фруктами, закупая их на Софийской овощебазе, а после продавая их в другие регионы. За два года он на этом заработал порядка 50 млн рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предприниматель заплатит 1,5 млн за незаконную торговлю алкоголем.