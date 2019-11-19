Прошло 195 лет с последнего серьезного наводнения в Петербурге

В Санкт-Петербурге, 19 ноября 1824 года, произошло одно из самых разрушительных наводнений.

Вода в Неве тогда поднялась на отметку более 4-х метров. В городе из-за прибывающей воды и сильного ветра разрушились множество зданий и объектов инфраструктуры. Ущерб нанесенный Санкт-Петербургу оценили в 20 млн. рублей в эквиваленте того времени.

Из-за этого страшного наводнения погибли 480 человек.

Эксперты считают, что в наше время город защищен от подобных природных катаклизмов.

На данный момент жителей Петербурга больше волнует то, что в Финском заливе уровень воды наоборот резко упал. По последним данным в Финском заливе и в Неве уровень воды понизился на 35 и 23 сантиметра. В Венеции же наоборот случилось сильное наводнение.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что Фонтанка будет перекрыта до 1 октября.