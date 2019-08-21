Фонтанка будет перекрыта до 1 октября

Фонтанка будет перекрыта до 1 октября
Обновленная набережная откроется в середине осени. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ремонтные работы и ограничение движения продлятся еще полтора месяца.

Правая сторона набережной реки Фонтанки будет закрыта для движения вплоть до 1 октября 2019 года, сообщает строительная компания, занимающаяся работами «Мостотрест». Нечетная сторона набережной реставрируется, заменяются карнизные плиты и гранитные тумбы, восстанавливается перильное ограждение.

В связи с этим движение по-прежнему ограничено на отрезке правого берега, начиная от площади Ломоносова, и до Лештукова моста.

Напомним, что ремонтные работы ведутся с 27 июля, а 19 августа завершился первый этап строительства. На данный момент строители преступили к выполнению заключительной части реставрации.

Ранее GazetaSPB сообщила о задержании жены одного из глав ФБК Леонида Волкова.

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