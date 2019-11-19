В Петербурге голосуют за самого доброго жителя

Горожане выберут самого доброго жителя Петербурга в рамках премии «Форма добра топ 25: Самые добрые люди Петербурга».

Организаторами мероприятия выступил комитет по молодежной политике, добровольческое сообщество «Форма добра», а также Ресурсный центр для добровольцев и НКО «Штаб-квартира».

Жители Петербурга проголосуют и выберут победителей в 25 номинациях. На получение премии номинируются представители некоммерческого сектора, добровольческого сообщества, органов власти, социально ответственного бизнеса, СМИ и блогеры.

Голосование уже началось и продолжится до 5 декабря. Оставить свой голос можно на сайте премии всего один раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Золотой Трезини-2019»: голосование завершено.