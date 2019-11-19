В Росконтроле посоветовали лучшую докторскую колбасу

В Росконтроле посоветовали лучшую докторскую колбасу
Фото: pixabay.com

Эксперты сделали анализ семи продуктов и выяснили, какие из них самые безопасные и вкусные.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Результатами проверки делится Росконтроль. Сотрудники ведомства заинтересовались семью марками: «Велком», «БахрушинЪ», Заповедные продукты», «Микоян», «Малаховский», «Окраина» и «Мираторг». Исследование показало, что некоторые производители не совсем честны перед покупателями, так как добавляют запрещенные ингредиенты. Так, в колбасе не должно быть мяса птицы, пшеничной муки, шкурок птиц и каррагинан, но, тем не менее, они оказались в некоторых образцах.

Специалисты могут посоветовать к употреблению три марки: «Велком», «Окраина» и «Мираторг».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Петербурга купил в магазине колбасу с опарышами. Неприятный сюрприз ожидал петербуржца по возвращении из гипермаркета. В купленной колбасе «Краковская» покупатель обнаружил опарышей.

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В Росконтроле посоветовали лучшую докторскую колбасу
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