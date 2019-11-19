Петербуржец создал коммуникатор для пациентов с БАС

Мужчина назвал его в честь жены, которая уже четыре года обездвижена.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Новостью делятся в ГАООРДИ. Петербуржцев смог разработать электронный алфавит, благодаря которому люди с БАС смогут общаться с окружающими. Пациенту нужно взглядом фокусировать на тех или иных буквах, которые в итоге складываются в слова, а затем – в предложения. Для Павла Егорова и его жены такая вещь станет практически незаменимой, так как Ниночка, в честь которой назван коммуникатор, четыре года не двигается из-за БАС.

Разработчик рассказал, что есть еще над чем поработать, чтобы пациенты как можно меньше усилий тратили на разговоры с дорогими и близкими людьми. Он отметил, что его супруга быстро утомляется, как и все люди с БАС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шведские ученые разрабатывают пластырь для выявления рака кожи. Ученые надеются, что рак кожи будет намного легче обнаружить на ранней стадии.