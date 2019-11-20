В Ленобласти на ремонт дорог потратят 11 млрд рублей

На ремонт дорог в Ленобласти выделят почти 11 млрд рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На ремонт дорог в Ленобласти выделят почти 11 млрд рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Областные власти намерены выделить порядка 10,7 млрд рублей на строительство новых дорог в следующем году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Значительная часть этой суммы будет направлена на обслуживание нескольких тысяч километров дорог в регионе. На эти цели будет потрачено 3,2 млрд. Еще 2 млрд потратят на ремонт автодорог. Та же сумма пойдет на дорожные работы, к примеру — установка светофоров или нанесение разметки. Оставшиеся средства предоставят муниципалитетам в качестве субсидий.

В следующем году в Ленобласти начнется строительства двух мостов через реки Свирь и Волхов. Также будет отремонтирован мост через реку Луга в Кингисеппском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт Вантового моста завершили раньше срока: его открыли для движения.