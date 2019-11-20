Создатель «Ангелов Чарли» обвинила сексизм в провале фильма

Создатель &#171;Ангелов Чарли&#187; обвинила сексизм в провале фильма
Кадр из фильма "Ангелы Чарли" (2019)

Актриса Элизабет Бэнкс, которая стала режиссером фильма «Ангелы Чарли», а также сыграла роль в фильме, обвинила мужчин в провале картины. Она считает, что они отказываются принимать фильмы о сильных женщинах.

За первые выходные ремейк «Ангелов Чарли» собрал менее $9 млн в США и $28 млн по всему миру, в то время как на его съемки было затрачено $50 млн.

Элизабет Бэнкси призналась, что изначально сомневалась в успехе фильма. При этом она возлагает всю ответственность за его провал на зрителей-мужчин, которые не воспринимают боевики с женщинами в главных ролях, пишет FOX News.

Помимо этого, Бэнкс отказалась сравнивать «Ангелы Чарли» с «Капитаном Марвел» или «Чудо-женщиной», которые добились успехов в прокате. По словам режиссера, успех картин вызван принадлежностью к «мужскому жанру».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Джокер» заработал астрономическую прибыль в мире.

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Создатель «Ангелов Чарли» обвинила сексизм в провале фильма
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