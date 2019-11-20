КамАЗ сбил велосипедиста на Дальневосточном проспекте

В Петербурге утром, 20 ноября, на Дальневосточном проспекте в Невском районе произошло ДТП с участием велосипедиста и автокрана.

По фотографиям из социальных сетей заметно, что перед КамАЗом лежит сбитый велосипед.

«На Дальневосточном автокран МАЗ наехал на велосипедиста, не раздавил», -написали пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В социальных сетях сообщают, что велосипедист не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что ДТП с участием фуры на Витебском заблокировало проезд.