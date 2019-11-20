В районе Черной речки 157 домов остались без отопления

Неполадки устраняют рядом с домом №24 по набережной Черной речки. Фото: Google View

Неполадки устраняют рядом с домом №24 по набережной Черной речки. Фото: Google View

В Приморском районе Санкт-Петербурга отсутствует тепло в 157 домах. Неподалеку проводят ремонтные работы по замене труб.

Коммунальные работы связаны с тем, что во время проверки теплоэнергетики обнаружили потенциально аварийный участок трубы рядом с домом №24 по набережной Черной речки. Сотрудники ГУП «ТЭК» решили предотвратить чрезвычайное происшествие, отремонтировав трубу заранее.

Работы по устранению неполадок в трубе диаметром 50 сантиметров начались в среду, 20 ноября, около двенадцати часов дня. Согласно нормативным требованиям, это должно занять не больше 20 часов, во время которых отопление оставили лишь в социальных объектах: школах, поликлиниках и детских садах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» завершила работы по замене дефектных труб после прорывов в Адмиралтейском и Московском районах Северной столицы.