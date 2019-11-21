Французский медик рассказала об опасных симптомах появления алкозависимости

"Проблема состоит не в выборе напитка, а в том, в каких отношениях вы с ним состоите и как его потребляете", - подчеркнула врач. Фото: pixabay.com

"Проблема состоит не в выборе напитка, а в том, в каких отношениях вы с ним состоите и как его потребляете", - подчеркнула врач. Фото: pixabay.com

Среди угрожающих здоровью признаков — ежедневное употребление алкоголя, а также невозможность вовремя остановиться.

Врач-аддиктолог из Франции Мокка Лорберг рассказала, что тревожным знаком для любителей алкоголя должна послужить невозможность отказаться от возлияний на благо здоровья или каких-либо иных обстоятельств. Как передает РИА Новости, опасным фактором является ситуация, когда жизнь человека вращается вокруг усилий достать алкоголь.

Медик также отмечает, что один бокал спиртного, необходимый, чтобы почувствовать себя лучше, свидетельствует о форме зависимости. При этом все равно, какой вид алкоголя предпочитает человек, все они одинаково опасны для здоровья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие симптомы помогают вычислить появление женского алкоголизма.