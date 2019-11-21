На Большом проспекте Петроградской стороны произошло ДТП

На Большом проспекте Петроградской стороны произошло ДТП
Фотография с места происшествия. Фото:vk.com/spb_today

В Петербурге утром, 21 ноября, на Большом проспекте Петроградской стороны произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

«Петроградская сторона, Большой проспект, всегда и так плотно, а тут тётя дядю не разглядела на дороге.», — написали пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотоснимках из сообщества заметно, что машины просто столкнулись.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что с 23 ноября в Петербурге ограничат движение транспорта на трех улицах. Участки перекроют для производства работ «Водоканала».

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