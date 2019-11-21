УФАС Петербурга раскрыла еще один картель на рынке питания

Замешанные в деле компании, как оказалось, и раньше привлекали внимание УФАС. Фото: pixabay.com

Замешанные в деле компании, как оказалось, и раньше привлекали внимание УФАС. Фото: pixabay.com

Федеральная антмонопольная служба (ФАС) возбудила еще одно дело в рамках «пищевых картелей». Речь идет о недобросовестных соглашениях, приводящих к спекуляции ценами на торгах.

О еще одном деле сообщили сегодня, 21 ноября, в пресс-службе УФАС по Петербургу и области. По информации ведомства, организации АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария» и АО «Фирма Флоридан» заключили между собой договор, который позволяет компаниям влиять на конкурсные цены.

Фирмы могут понижать, повышать или же просто поддерживать уровень стоимости конкурсных заказов на поставку питания. Отметим, что эти организации и ранее попадали в поле зрения УФАС, фигурируя в одном из расследований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что антимонопольщики выявили третий за два года картель на рынке школьного питания.