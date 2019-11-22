В Петрозаводске чиновницу решено уволить за скандальный пост в соцсети

Власти Петрозаводска приняли решение уволить начальника управления культуры городской администрации Анну Лесонен. Это произошло после того, как Лесонен в соцсети назвала горожан «мразями» за мусор во дворах.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление мэрии, городская администрация решила разорвать трудовые отношения с чиновницей за «недопустимые высказывания в соцсетях».

Сейчас Лесонен находится в отпуске, но, как только она выйдет на работу, ей предложат написать заявление об уходе по собственному желанию. В мэрии отметили, что ранее таких инцидентов с высказываниями госслужащих в городе не было.

Пост в Facebook-аккаунте уже удален, однако, суда по скриншотам СМИ, Лесонен опубликовала фото мусорных площадок во дворах и прокомментировала их: «Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази мусор до помойки не донесли».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскую учительницу истории уволили из-за неподобающего аккаунта в Twitter.