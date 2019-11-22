В России начали продавать лекарства в кредит

В российских аптеках начали продавать лекарства в кредит.

Первой такую услугу запустила аптечная сеть «Самсон-фарма» при содействии МТС-банка, сообщает «Коммерсант».

Кредит предлагается оформить на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года. Ставка на такой «лечебный» кредит составит 23% годовых.

Пока услуга представлена только в столице России, но если проект будет успешным, то список аптек с такой услугой расширится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителям России могут начать бесплатно или со скидкой выдавать жизненно необходимые лекарства, которые были назначены врачом. Соответствующий законопроект готовит Минздрав.