В России начали продавать лекарства в кредит

В России начали продавать лекарства в кредит
Ставка на такой кредит составит 23% годовых. Фото: Pixabay

В российских аптеках начали продавать лекарства в кредит.

Первой такую услугу запустила аптечная сеть «Самсон-фарма» при содействии МТС-банка, сообщает «Коммерсант».

Кредит предлагается оформить на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года. Ставка на такой «лечебный» кредит составит 23% годовых.

Пока услуга представлена только в столице России, но если проект будет успешным, то список аптек с такой услугой расширится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителям России могут начать бесплатно или со скидкой выдавать жизненно необходимые лекарства, которые были назначены врачом. Соответствующий законопроект готовит Минздрав.

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