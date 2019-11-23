Медведев пояснил, что такое четырехдневная рабочая неделя

Медведев пояснил, что такое четырехдневная рабочая неделя
Фото: http://kremlin.ru/

Он отметил, что необязательно работать четыре дня, можно и пять, но определенное количество часов.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает телеканал «360». Он уточнил, что в его понимании – четырехдневная рабочая неделя, приведя в пример 20-часовую рабочую неделю. Человек может выбирать: либо он трудится по пять часов в день, либо по четыре. От этого решение и зависит, сколько дней россиянин будет выходной.

Напоминаем, что Дмитрий Медведев стал инициатором разговор о сокращении рабочей недели. Он убежден, что человек может себе позволить меньше трудиться, так как хорошо развиты технологии. Пока что его идею обсуждают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 72% петербуржцев боятся сокращения зарплаты из-за четырехдневной рабочей недели. Не боятся потерять часть денег ради дополнительного выходного 17%. Оставшиеся респонденты не поддерживают переход вовсе.

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