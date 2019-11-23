Эксперты назвали самые дешевые направления для путешествий на Новый год

Все еще можно отправиться за границу и при этом не потратить огромное количество денег.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем сообщает RT. Эксперты посчитали, сколько буду стоить билеты за границу с вылетом 29 декабря и возвращением 10 января. Оказалось, дешевле всего обойдется перелет из Москвы в Минск – два билета будут стоить минимум 6,6 тысяч рублей. На втором месте по дешевизне оказалась Рига – билет стоит всего на 100 рублей дороже. Также россиянам предлагают улететь в Армению в город Гюмри – за билет туда-обратно придется заплатить 11 тысяч рублей. Можно найти недорогие билеты до Венгрии и Турции.

Что касается внутренний направлений, то из Москвы можно смело лететь в Назрань, Самару, Псков, Элисту или Сочи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, куда россияне полетят на Новый год. Большинство россиян собирается встретить Новый год в жарких странах. Уже сейчас выкуплено в 2,5 раза больше туров, чем год назад.