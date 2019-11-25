Хакеры слили в сеть данные более миллиарда человек

Хакеры слили в сеть данные более миллиарда человек
Неизвестно, успели ли воспользоваться незащищенным сервером злоумышленники. Фото: pixabay.com

Личные данные 1,2 миллиарда человек оказались на незащищенном сервере на просторах интернета. Среди информации были номера телефонов, адреса электронной почты, а также профили в социальных сетях.

Специалист по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил в Сети личную информацию более миллиарда пользователей. Хакеры слили в открытый доступ не только телефоны и почты юзеров, но и места работы некоторых людей. Среди прочего в архиве оказались данные из Facebook, Twitter, LinkedIn.

Программист обнаружил документ в базе Google Cloud. Выяснилось, что он принадлежит компании People Data Labs, торгующей данными. Вероятно, организация стала жертвой хакеров или утечка произошла по вине клиента. На данный момент сервер заблокирован сотрудниками ФБР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об утечке данных клиентов «Альфа-банка».

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