Стало известно о смерти известной k-pop певицы Гу Хара

Бездыханное тело нашли в доме звезды в Сеуле.

Об этом стало известно 24 ноября. Обо всем сообщает Newsweek. Южнокорейскую певицу и актрису нашли мертвой в собственном доме. Каковы причины ее смерти – не уточняется, это предстоит выяснить экспертам. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Перед своей кончиной девушка успела выложить последнее селфи – на нем она лежит в кровати без макияжа. Подпись гласит: «Спокойной ночи!».

Молодой исполнительнице было всего 28 лет, но она уже успела полюбиться миллионам людей. Гу Хара состояла в группе Kara на протяжении девяти лет. Несмотря на успех, певицы страдала от депрессии. Подписчики считают, что Гу Хара не хотела жить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер продюсер Бранко Лустиг, получивший «Оскаров» за «Гладиатора» и «Список Шиндлера». В четверг, 14 ноября, в столице Хорватии, городе Загребе, скончался 87-летний американский и хорватский продюсер Бранко Лустиг.