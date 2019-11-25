Путин и Зеленский созвонились перед личной встречей

Совсем скоро главы двух государств переговорят в формате «нормандской четверки».

Об этом стало известно 25 ноября. Новостью поделились на сайте Кремля. Уточняется, инициатором разговора стал президент Украины Владимир Зеленский, который захотел поговорить перед встречей во Франции. Коллеги обсудили вопрос о передаче украинских военных кораблей, которые еще год назад пересекли границу России в Керченском проливе. Также Путин и Зеленский не смогли не затронуть тему транзита газа через Украину. Пока что политики не пришли к каким-то четким договоренностям – основательный разговор должен состояться в Париже 9 декабря.

Известно, что главы Украины и России договорились продолжать сотрудничать на разных уровнях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заверил, что у него с Зеленским «полный контакт». При этом глава страны заверил, что у него с Владимиром Зеленским налажен контакт. Они разговаривают по телефону и обсуждают важные вопросы.