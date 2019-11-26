Дуров предстанет перед судом из-за криптовалюты Telegram

Его обвиняют в провидении операций, на которые никто не давал разрешения.

Об этом стало известно 26 ноября. Информация о том, что суд состоится в январе 2020 года, содержится в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорка. Российский предприниматель Павел Дуров должен будет дать показания по делу о токенах Gram, криптовалюте, связанной с мессенджером.

В США убеждены, что продажа 2,9 миллиардов токенов была незаконной, так как Telegram не получил на это разрешений.

Представители мессенджера отмечают, что никто не выпускал «ценные бумаги», так что регулятор неправильно трактует происходящее. Павел Дуров убежден, что не нарушал закон и не должен был получать никакого согласия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Павел Дуров принес извинения за сбой в работе Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед пользователями мессенджера за глобальный сбой в работе. Перебои наблюдались в Германии, Ираке, Узбекистане, России, Украине, Казахстане, а также в Белоруссии.