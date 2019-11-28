Продавца-грубияна на Сенном выселили с рынка

Продавца-грубияна на Сенном выселили с рынка
Хозяин лавки принес публичные извинения оскорбленной женщине за поведение своего сотрудника, рассказал председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов. Фото: vk.com/kapitanovspb

Владельца лавки на Сенном рынке заставили расторгнуть контракт с арендодателем после жалобы петербурженки на хамство продавца и взыскали с него штраф.

Жительница Северной столицы обратилась к губернатору Александру Беглову с жалобой на грубое поведение хозяина торговой точки на Сенном. Конфликт между покупательницей и продавцом возник из-за отказа женщины покупать товар плохого качества.

На это выходец из ближнего зарубежья отреагировал, в красках выразив свое мнение о покупателях и их вкусовых предпочтениях. Продавцы за соседними прилавками поддержали его одобрительным смехом. Однако вслед за этим Комитет по межнациональным отношениям обратился к руководству Сенного рынка, и владелец торговой точки был вынужден перебраться в другое место. Кроме того, он заплатит за неуместный юмор сотрудника 30 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о грубом обращении с ребенком священника из Гатчины, за что церковнослужителя отстранили от работы.

комитет по межнациональным отношениям санкт-петербург сенной рынок хамство штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шушарах почти не пользуются новой станцией метро
В Ленобласти укол стал причиной смерти ребенка
Депутаты Петербурга предложили вернуть выборы ректоров МГУ и СПбГУ
Петербурженка ответит перед судом за использование липовых документов при ...
Продавца-грубияна на Сенном выселили с рынка
В Волхове корреспондента задержали по подозрению в развращении школьника
В Петропавловской крепости наградили победителей «Золотого Трезини»
К ДТП с нетрезвым таксистом на Звенигородской прибыли скорая и пожарные