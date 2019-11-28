Продавца-грубияна на Сенном выселили с рынка

Владельца лавки на Сенном рынке заставили расторгнуть контракт с арендодателем после жалобы петербурженки на хамство продавца и взыскали с него штраф.

Жительница Северной столицы обратилась к губернатору Александру Беглову с жалобой на грубое поведение хозяина торговой точки на Сенном. Конфликт между покупательницей и продавцом возник из-за отказа женщины покупать товар плохого качества.

На это выходец из ближнего зарубежья отреагировал, в красках выразив свое мнение о покупателях и их вкусовых предпочтениях. Продавцы за соседними прилавками поддержали его одобрительным смехом. Однако вслед за этим Комитет по межнациональным отношениям обратился к руководству Сенного рынка, и владелец торговой точки был вынужден перебраться в другое место. Кроме того, он заплатит за неуместный юмор сотрудника 30 тысяч рублей.

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