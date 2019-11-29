«Горэлектротранс» Петербурга перевез на 5,5 млн пассажиров больше, чем в прошлом году

На сегодняшний день Горэлектротранс обслуживает 83 маршрута, из них 37 трамвайных и 46 троллейбусных. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день Горэлектротранс обслуживает 83 маршрута, из них 37 трамвайных и 46 троллейбусных. Фото: Baltphoto

За девять месяцев 2019 года «Горэлектротранс» перевез на 5,4 миллиона пассажиров больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Итоги работы подвели на балансовой комиссии Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в пятницу, 29 ноября. Предприятие занимается активным обновлением подвижного состава, а также отмечает значительный рост пассажиропотока. Так, за девять месяцев транспортная работа предприятия составила 48,9 миллионов километров, что на 577 тысяч км больше, чем за 2018 год.

Кроме того, за этот период наземным электротранспортном воспользовались 212,3 миллиона платных пассажиров. В прошлом году этот показатель был на 5,4 миллиона меньше. Среди пассажиров также растет популярность «Подорожника», за 9 месяцев 2019 года на полтора миллиона человек больше стали оплачивать проезд с его помощью.

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