Гигантские сухопутные черепахи оказались общительными и способными к обучению

Гигантские сухопутные черепахи оказались общительными и способными к обучению
Информация, полученная в процессе обучения, остается в голове черепахи на годы. Фото: pixabay.com

Исследователи выяснили, что недооценивали способности гигантских черепах: они оказались общительными и хорошо обучаемыми животными.

К такому выводу ученые пришли после проведения поведенческого эксперимента с участием сухопутных черепах. Как пишет научное издание Animal Cognition, ранее предполагалось, что их медленное передвижение напрямую связано с негибким поведением.

Однако черепахи доказали, что это не так. Ученым удалось, — и довольно быстро, — научить животных распознавать стимул и выбирать из нескольких. Также выяснилось, что гигантские сухопутные черепахи довольно социальны и коллективно учатся быстрее. Кроме того, эффективное обучение достигается за счет долговременной памяти: животные запоминают информацию на годы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, кому труднее всего расстаться с опасной привычкой: бросить курить.

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Гигантские сухопутные черепахи оказались общительными и способными к обучению
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