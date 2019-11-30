Гигантские сухопутные черепахи оказались общительными и способными к обучению

Исследователи выяснили, что недооценивали способности гигантских черепах: они оказались общительными и хорошо обучаемыми животными.
К такому выводу ученые пришли после проведения поведенческого эксперимента с участием сухопутных черепах. Как пишет научное издание Animal Cognition, ранее предполагалось, что их медленное передвижение напрямую связано с негибким поведением.
Однако черепахи доказали, что это не так. Ученым удалось, — и довольно быстро, — научить животных распознавать стимул и выбирать из нескольких. Также выяснилось, что гигантские сухопутные черепахи довольно социальны и коллективно учатся быстрее. Кроме того, эффективное обучение достигается за счет долговременной памяти: животные запоминают информацию на годы.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, кому труднее всего расстаться с опасной привычкой: бросить курить.