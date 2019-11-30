Церковь раскритиковала новые правила медосмотра водителей

Водителям придется сдавать анализы на содержание в организме наркотических или психотропных веществ. Фото: pixabay

Водителям придется сдавать анализы на содержание в организме наркотических или психотропных веществ. Фото: pixabay

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался по поводу нового порядка медосмотра автомобилистов.

Митрополит прокомментировал предлагаемые Минздравом новые правила касательно медосмотра водителей, раскритиковав ситуацию, когда непьющий автомобилист должен доказывать на медосмотре, что не страдает алкоголизмом. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир».

Он также предложил, чтобы вместе с тестами на алкоголизм в России ввели тесты, чтобы человек доказывал, что он не преступник или не нарушает супружескую верность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одобрившую новый порядок медосмотра врача повысили после «увольнения». Как сообщают СМИ, Клименко сама рассказала журналистам о получении должности заместителя генерального директора в Центре наркологии им. Сербского.