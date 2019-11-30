В Петербурге появится новая скульптура «Ожидание»

В Петербурге появится новая скульптура &#171;Ожидание&#187;
Скульптура "Ожидание" Олега Жениленко. Фото: kgainfo.spb.ru

Победителем конкурса, проводимого комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга, стал скульптор Олег Жениленко, автор работы «Ожидание».

В четверг, 28 ноября, комитет подвел итоги конкурса по созданию тематических объектов благоустройства с размещением малых архитектурных форм. Больше всего членов жюри впечатлила скульптура «Ожидание». Современный объект появится в сквере на Малой Балканской улице.

Кроме того, на улицах Петербурга установят работу Даниила Каминкера «Осенний лес» и скульптуру «Телепёс», авторства Павла Тихомирова. «Телепёс» завоевал любовь зрителя: произведение вошло в тройку лидеров благодаря голосам людей.

Жюри также выделило еще десять работ, которые потенциально могут быть установлены в Северной столице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге объявили лауреатов международного конкурса оперных исполнителей.

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