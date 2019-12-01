В Красном Селе толпа малышей гуляла по льду озера

Свидетели отметили, что дети могли в любой момент провалиться в холодную воду.

Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село». Люди поделились фотографиями с прогулки, во время которой заметили, как несколько малышей скользят по льду озера. Уточняется, что взрослые стояли рядом, но не особо переживали за своих детей. Местные жители посчитали такое поведение безрассудным.

“Вчера только родители подписывали в школе бумагу, что разъяснили своим детям, что ходить по тонкому льду — опасно”,

— пишет один из пользователей.

Другие же встали на сторону родителей и заверили, что нет никакой опасности, мол, лед достаточно прочный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реагенты для борьбы с гололедицей могут пагубно сказаться на здоровье аллергиков. Вероятно, комитет счел наиболее эффективным старый добрый метод борьбы со скользкими улицами. Однако он довольно рискован для здоровья окружающих.