В Петербурге два сотрудника автоцентра похитили 18 автомобилей на сумму более 15 млн рублей

В полицию обратился 46-летний представитель дилерского автосалона и рассказал, что во время инвентаризации на автостоянке салона на улице Оптиков было обнаружено отсутствие 18 легковых автомобилей. Общая сумма ущерба составила 15 280 000 рублей.

По подозрению в хищении задержаны двое 35-летних работников – оценщиков, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, они за несколько дней на протяжении недели вывозили автомобили с территории автоцентра, после чего по поддельным договорам реализовывали их.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти стражи порядка задержали подозреваемых в серии краж автомобилей. За пять дней злоумышленники совершили пять краж.