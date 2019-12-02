Прокуратура нашла нарушения в училище олимпийского резерва

Прокуратура провела проверку исполнения закона в Училище олимпийского резерва № 2 в Красногвардейском районе.

В ведомстве сообщили, что во время проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в учреждении используется холодильное оборудование с дефектами.

Кроме того, знак, запрещающий курение, в учреждении не установлен, а уборочный инвентарь хранится с нарушением требований.

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ООО «Первая международная букмекерская компания» использовала рекламу с намеком на сравнительные критерии, которые признаны антимонопольной службой недостоверными.