Прокуратура нашла нарушения в училище олимпийского резерва

Прокуратура провела проверку исполнения закона в Училище олимпийского резерва № 2 в Красногвардейском районе.
В ведомстве сообщили, что во время проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в учреждении используется холодильное оборудование с дефектами.
Кроме того, знак, запрещающий курение, в учреждении не установлен, а уборочный инвентарь хранится с нарушением требований.
В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ООО «Первая международная букмекерская компания» использовала рекламу с намеком на сравнительные критерии, которые признаны антимонопольной службой недостоверными.