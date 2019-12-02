«Велогород» вынужден «зимовать» на улицах

«Велогород» вынужден «зимовать» на улицах
Заснеженные велосипеды.Фото: "Мойка78".

Велосипеды сети велопроката «Велогород» остались на заснеженных улицах. Компания не получила субсидии из комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В декабре 2018 года компания договорилась о выделении данных субсидий, но деньги от комитета по развитию транспортной инфраструктуры они не получили. Об этом сообщил директор сети«Мойке78». В настоящий момент компания осталась без финансовых средств.

«Сотрудники не получают зарплату по несколько месяцев, нет денег, чтобы убрать велосипеды», — рассказал директор сети «Велогород». Он также отметил, что запустить прокат в будущем году получится только при сотрудничестве с КРТИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за выходные, 30 ноября и 1 декабря, произошло 688 дорожных аварий. Количество ДТП увеличилось с приходом зимы. В 26 из них пострадали люди.

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