Житель Петергофа вонзил нож в грудь своего приятеля

Жителю Петродворцового района Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в убийстве. 49-летний мужчина, будучи пьяным, убил своего приятеля ударом ножа.

Трагический инцидент произошел в пятницу, 29 ноября. Злоумышленник и погибший находились в квартире в одном из домов по бульвару Разведчиков в городе Петергоф. Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Петербургу и области, в ходе совместных возлияний между мужчинами возникла конфликтная ситуация.

Тогда преступник, не раздумывая, всадил нож в грудь своего 63-летнего оппонента. От полученного удара, — возможно, нескольких, — потерпевший скончался на месте. На данный момент расследование обстоятельств убийства продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 31-летнюю петербурженку напал незнакомец с ножом. Женщина получила ранение грудной клетки.