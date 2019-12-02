От снегопада в Сосновом Бору ломаются деревья

От снегопада в Сосновом Бору ломаются деревья
Место происшествия. Фото:vk.com/sosnovy_bor

В ночь с 1 на 2 декабря в Санкт-Петербурге прошел сильный снегопад. Город застрял в пробках, а в Ленинградской области под тяжестью снега падают деревья.

В Сосновом бору больше десяти деревьев сломались. Около 4-х из них упали на автомобили. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Региональное управление МЧС России отмечает, что днем 2 декабря ожидается снег и похолодание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники петербургского метрополитена начали подготавливать станции к новогодним праздникам, украшая фасады вестибюлей гирляндами и баннерами. Работы по украшению станций подземки начались в понедельник, 2 декабря, и завершатся через две недели, 16 декабря.

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