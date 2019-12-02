После трехдневного перебоя в МФЦ Петербурга вновь заработал Росреестр

Сбой в работе Росреестра, из-за которого на протяжении трех дней в МФЦ не принимали документы по услугам ведомства, успешно ликвидирован.

Об этом стало известно в понедельник, 2 декабря. Подача документов в Росреестр необходима при заключении сделок с недвижимостью. Получение выписок из ведомства необходимо при совершении актов купли-продажи, разрешении арбитражных споров и ряда других бизнес-процессов.

Проблемы в работе Росреестра начались в пятницу, 29 ноября. Из-за технического сбоя было невозможно получить выписки из ЕГРПН, а также подать документы на регистрацию сделок с недвижимостью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что система онлайн-мониторинга работы дорожных служб Петербурга перестала функционировать. Причина сбоев пока неизвестна. С помощью сервиса горожане могут отследить количество и вид техники, работающей на дорогах.