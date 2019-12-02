Александр Беглов утвердил строительство двух новых детсадов и спорткомплексов в Петербурге

В Петербурге появятся три новых социальных объекта, еще один - в Сестрорецке. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге появятся три новых социальных объекта, еще один - в Сестрорецке. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Градоначальник одобрил проект строительства двух детских садов в Красногвардейском и Московском районах Санкт-Петербурга.

Такое решение Белов озвучил в понедельник, 2 декабря, на заседании городского правительства. В ходе рабочего совещания были утверждены строительство двух дошкольных социальных учреждений. Один из детских садов будет расположен на Республиканской улице в Красногвардейском районе Северной столицы. Другой — в Московском районе, точный адрес объекта пока неизвестен.

Губернатор также утвердил возведение двух детских спортивных комплексов в рамках программы «Газпром детям». Один из них построят на Инструментальной улице в городе Сестрорецк, второй — на Московском шоссе в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов одобрил реконструкцию особняка Эрнста Игеля на Каменноостровском проспекте. В здании построят гостиницу.