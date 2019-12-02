Губернатор Петербурга утвердил реконструкцию Обводного канала

Реконструкция, согласно итогам обсуждения, будет проводиться на участке протяженностью в 2,5 километра. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Реконструкция, согласно итогам обсуждения, будет проводиться на участке протяженностью в 2,5 километра. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На заседании правительства Александр Беглов одобрил проект реконструкции набережной и мостов Обводного канала в Санкт-Петербурге.

В понедельник, 2 декабря, в ходе рабочего совещания в Смольном градоначальник согласовал реконструкцию линейных объектов, расположенных вдоль Обводного канала, среди которых набережная, мосты. Кроме того, было одобрено предложение о строительстве новых переправ через канал.

По итогам обсуждения ремонтные работы будут проводиться на участке длиной 2,5 километра, от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появятся два новых детских сада: в Красногвардейском и Московском районах. Кроме того, на Московском шоссе возведут спорткомплекс в программе «Газпром детям». Еще один спортивный центр для детей появится в Сестрорецке.