В Пулково открылись новые рейсы в Оренбург и Самару

Два новых регулярных рейса из аэропорта Пулково запустили в зимнем сезоне 2019/2020. Самолеты следуют из Петербурга в Оренбург и Самару.

Маршрутную сеть расширила авиакомпания «ИрАэро», сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Рейсы из Петербурга в Оренбург выполняются раз в неделю. В Самару самолеты летают дважды в неделю

Отметим, что рейсы дополнили уже действующие. Прежде пассажирские перевозки в Оренбург и Самару осуществляли авиакомпании «Россия», Smartavia и другие. Теперь их перечень пополнила «ИрАэро».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Алроса» прекратила выполнение рейсов между Петербургом и Новокузнецком. Исключение составит период новогодних праздников. Компания приняла решение сохранить рейсы с конца декабря до первой половины января.