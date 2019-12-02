В Пулково открылись новые рейсы в Оренбург и Самару

В Пулково открылись новые рейсы в Оренбург и Самару
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Два новых регулярных рейса из аэропорта Пулково запустили в зимнем сезоне 2019/2020. Самолеты следуют из Петербурга в Оренбург и Самару.

Маршрутную сеть расширила авиакомпания «ИрАэро», сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Рейсы из Петербурга в Оренбург выполняются раз в неделю. В Самару самолеты летают дважды в неделю

Отметим, что рейсы дополнили уже действующие. Прежде пассажирские перевозки в Оренбург и Самару осуществляли авиакомпании «Россия», Smartavia и другие. Теперь их перечень пополнила «ИрАэро».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Алроса» прекратила выполнение рейсов между Петербургом и Новокузнецком. Исключение составит период новогодних праздников. Компания приняла решение сохранить рейсы с конца декабря до первой половины января.

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