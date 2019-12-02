Встреча экс-сотрудника ФСИН с «жрицей любви» обернулась для пенсионера ножевым ранением

Встреча экс-сотрудника ФСИН с &#171;жрицей любви&#187; обернулась для пенсионера ножевым ранением
В отношении девушки составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Фото: pixabay.com

Пожилой мужчина встретился с некоей Эльвирой для совместного времяпрепровождения вечером 1 декабря. Однако вместо приятного вечера пенсионер получил ножевое ранение.

Нападение произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 2 декабря. Бывший работник ФСИН назначил свидание «жрице любви» и, вероятно, рассчитывал на незабываемый вечер. В какой-то мере, девушка Эльвира действительно сделала его незабываемым: раздевшись, девушка внезапно стала угрожать пенсионеру ножом.

В результате мужчина оказался ранен в левое плечо. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали незнакомку. Оказалось, она и раньше попадала в поле зрения правоохранительных органов из-за нелегального занятия проституцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петергофа убил своего товарища ударом ножа в грудь.

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