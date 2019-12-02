В Ленобласти за год ликвидировали 979 свалок

В Ленинградской области за 2019 год избавились от 979 незаконных свалок. По статистике, это более чем на 50% больше, чем в прошлом году.

Предотвращенный ущерб окружающей среде оценили в 307 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

«Работа по противодействию несанкционированным свалкам должна стать еще жестче. Комитету госэконадзора совместно с дорожными службами необходимо блокировать подъезды к участкам, на которых фиксируется незаконный сброс отходов на рельеф, устанавливать барьерные ограждения, активно привлекать к работе органы прокурорского реагирования», — рассказал Александр Дрозденко во время совещания с руководителями органов исполнительной власти.

Во Всеволожском, Выборгском районах находилось самое большое число свалок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава одной из Межрайонных налоговых инспекций Северной столицы предстанет перед судом за получение взятки в 4 миллиона рублей. О завершении расследования gazeta.spb.ru сообщили в понедельник, 2 декабря, в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Петербургу.