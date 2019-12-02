Суд отказал петербуржцу, вынесшему бюллетень с избирательного участка, чтобы доказать нарушение

Суд отказал петербуржцу, вынесшему бюллетень с избирательного участка, чтобы доказать нарушение
Суд прекратил дело из-за того, что заявителя не посчитали избирателем. Фото: Baltphoto

Житель Кировского района на губернаторских выборах специально забрал бюллетень с собой, чтобы продемонстрировать несправедливость подсчета голосов.

Петербуржец вынес свой бланк с территории избирательного участка, а после подведения итогов выборов обратился в суд. По окончанию подсчета голосов количество бланков, несмотря на тот, что исчез, не изменилось. Этот факт мужчина счел достаточным аргументом для судебного разбирательства.

Однако в понедельник, 2 декабря, стало известно что городской суд Санкт-Петербурга не удовлетворил жалобу жителя Кировского района, поскольку не счел его избирателем, пишет «Фонтанка». Мужчина не опустил бланк в урну, а значит — не принимал участия в выборах.

Несмотря на отказ, активист намерен обратиться в Конституционный суд, чтобы подтвердить фальсификацию голосов в ИКМО №623.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд распустил избирательную комиссию МО «Коломяги».

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