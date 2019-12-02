Путин позволил братьям и сестрам ходить в один детсад и школу

Президент России подписал закон, согласно которому у детей из многодетных семей будет преимущество при зачислении в учреждения.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал закон, который должен упростить процесс зачисления детей в детские сады и начальную школу. Теперь, если у ребенка в том или ином учреждении уже учится брат или сестра, его должны принять туда же.

Глава государства надеется, что эти поправки укрепят семьи, а также поспособствует демографическому росту. Путин хочет, чтобы у всех детей были достойные условия содержания, воспитания и развития.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин надеется, что в России не забудут о понятиях «мама и папа». Глава государства обеспокоен тем, что на Западе родителей принято нумеровать.