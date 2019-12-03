В горящей многоэтажке на Московской пострадали четверо детей и взрослый

Пожар случился в помещении на 23 этаже. Фото: vk.com/spb_today

Пожар случился в помещении на 23 этаже. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Северной столицы ночью загорелась квартира многоэтажного дома. В результате пожара были госпитализированы четверо детей и один взрослый.

Все произошло в ночь на вторник, 3 декабря, в доме №207 по Московскому проспекту. Пожар случился на 23 этаже здания, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

Как сообщили «РИА Новости», пятерых пострадавших госпитализировали в больницы. Из многоэтажки были эвакуированы 20 человек. К тушению огня задействовали 39 человек и 11 специальных машин.

Пламя удалось полностью потушить к 00:50.

Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в результате крупного пожара в Петербурге обошлось без пострадавших. Пламя охватило ангар на Московском шоссе.