В России произошел рост средних цен на лекарства

В России выросла средняя стоимость лекарства, впервые превысив отметку в 200 рублей. Этот показатель на 6,9% больше, чем в октябре прошлого года.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на аналитическую компанию DSM Group, рост средней цены на лекарства произошел из-за отказа россиян от недорогих лекарственных препаратов в пользу более качественных аналогов, цена которых более высокая.

Так, жители страны все реже покупают активированный уголь — его продажи упали на 21% за минувшие месяцы 2019 года. Также зафиксировано падение спроса на мукалтин — на 16%. Упали продажи и перекиси водорода (12%), бактерицидных пластырей (10%) и аспирина (9%).

Кроме того, на рост среднего чека повлияло то, что россияне стали покупать лекарства с запасом — в объемных упаковках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выпустили приложение для проверки лекарств.