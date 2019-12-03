Госавтоинспекция призывает автомобилистов пересесть на автобусы

В ГИБДД считают, что для борьбы с транспортной загруженностью в российских городах, автомобилистам необходимо отказаться от личного транспорта в пользу общественного.

Как заявил замначальника Госавтоинспекции Олег Понарьин, поддержка идеи пересадки автомобилистов на общественный транспорт связана с повышением пропускной способности на дорогах и их освобождением. Он добавил, что правильность этого решения доказана на московском опыте.

Кроме того, как добавили в ведомстве, на сегодняшний день невозможно построить необходимое количество дорог для полного избавления от пробок, тем самым обеспечив комфорт российским водителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госавтоинспекция прогнозирует рост уровня смертности на дорогах.