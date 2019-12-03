За два дня зимы травмы успели получить 200 человек

На скользких улицах Петербурга травмировались 200 человек.

Как сообщили в комитете по благоустройству, 1 декабря пострадали 123 человека. В понедельник, 2 декабря, травмы получили 77 человек.

Фрунзенский район лидирует по числу пострадавших, далее следуют Московский, Калининский, Невский и Кировский районы.

Напомним, 3 декабря, синоптики обещают стабильную минусовую температуру и гололедицу в Петербурге. Вчерашняя слякоть на дорогах превратится в гололед.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для обработки дорог в Петербурге закупили в пять раз больше соли, чем в 2018 году. Объемы выросли с 20 тонн до 100 тонн. Тенденция не радует зоозащитников и аллергиков.