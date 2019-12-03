Мужчину, сбившего двух пешеходов, обязали выплатить 1, 5 млн. рублей

В Санкт-Петербурге мужчину, который сбил на переходе на Английском проспекте двух человек, суд обязал оплатить компенсацию в 1,5 миллионов рублей пострадавшему.

Суд установил, что 19 декабря 3017 года мужчина сбил двух пешеходов на пешеходном переходе у дома 29 по Английскому проспекту. После этого водитель скрылся с места происшествия и не сообщил об аварии в полицию и скорую помощь. Суд назначил наказание в виде 2-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 2 года. Также суд взыскал с водителя компенсацию за причинение морального вреда в 1, 5 млн. рублей.

Один пострадавший получил тяжелый вред здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова к лишению свободы пожизненно. Его обвиняют в убийстве двух незнакомых девушек осенью 2018 года.