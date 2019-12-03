В Петербурге одному из училищ могут дать имя Виктора Цоя

Депутаты ЗакСа предложили создать комиссию, которая займется присвоением имен улицам и государственным учреждениям. После этого одному из училищ могут присвоить имя Виктора Цоя.

Как сообщает «Комсомольская правда», предполагается, что комиссия наведет порядок в процедуре присвоения имен улицам и госучреждениям. Этот вопрос обсудят на заседании парламента в среду, 4 декабря. Вполне возможно, что после этого в Петербурге появится учебное заведение имени Виктора Цоя.

Издание отмечает, что в составе комиссии будут экспертные группы, среди которых, в частности, будет топонимическая комиссия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию «Симфонического кино». Напоминаем, что группа «Кино» также планирует дать концерт в 2020 году в Петербурге. Поклонники услышат голос Виктора Цоя.