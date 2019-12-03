В Пулково с 1 января может заработать режим открытого неба

В Пулково с 1 января может заработать режим открытого неба
Без ограничений седьмая ступень "свободы воздуха" будет доступна 21 стране. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту Пулково с 1 января следующего года в тестовом порядке могут ввести седьмую степень воздушной свободы.

«Режим открытого неба» позволит иностранным перевозчикам летать в Северную столицу не только из домашнего региона. В тестовом режиме «свобода воздуха», возможно, появится в аэропорту Петербурга с 1 января 2020 года. Об этом стало известно во вторник, 3 декабря.

Как пишет ТАСС, новые условия в тестовом порядке будут действовать для 30 стран мира сроком на пять лет. Выбранные государства, куда входят по большей части страны Евросоюза, разделены на две группы. 21 страна сможет пользоваться седьмой степенью «свободы воздуха» без ограничений, еще для девяти будут отдельно оговариваться пункты прилеты и вылета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пулково открыл новые зимние рейсы в Самару и Оренбург.

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