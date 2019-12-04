Все меньше жителей Петербурга пользуются ночным транспортом

Ночные маршруты автобусов и метро привлекают все меньше жителей города. Петербуржцы предпочитают добираться домой с помощью каршеринга или недорогого такси.

За 2019 год в ночное время метро воспользовались 607 тысяч человек. Из них 232,6 тысяч — в новогоднюю ночь, еще 175 тысяч — после проведения Алых парусов. В этом году спрос на ночные поездки на общественном транспорте снизился в несколько раз.

Не увеличилось количество пассажиров и на ночных автобусных маршрутах. В 2019 году всего 51 тысяча человека воспользовались такой возможностью. Для сравнения, в 2018 году показатель был на 8 тысяч человек больше.

Однако, несмотря на это, в 2020 году ночной транспорт в городе продолжит работу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до апреля следующего года движение транспорта по улице Гороховой и набережной канала Грибоедова будет ограничено.