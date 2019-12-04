США отказали в выдаче виз членам российской делегации

США отказали в выдаче виз членам российской делегации
Российская делегация не смогла получить визы в США. Фото: pixabay.com

Соединенные штаты Америки не выдали визы делегации Федерального казначейства России и дипломату Олегу Мальгинову. Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

Прибыть в Вашингтон делегация Федерального казначейство должна была 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Дипломат Олег Мальгинов направлялся на Молодежный форум в Нью-Йорке.

«Подчеркиваем, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — сообщили на странице российского посольства в Facebook.

Российская сторона подчеркивает, что действия американских властей ведут к деградации «и без того непростых отношений» между США и РФ. Посольство рассчитывает, что Америка откажется от «порочной визовой практики». В том числе удалит с сайта посольства США в Москве информацию о том, что Россия не желает выдавать визы консульским сотрудникам дипмиссии США.

«Предлагаем американским коллегам перестать «подкидывать дрова» в огонь вражды», — заявили в Посольстве России в США.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила резолюцию против участия России в саммитах «Большой семерки».

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США отказали в выдаче виз членам российской делегации